L’auto del corriere della droga Girava con dieci chili di cocaina
Un corriere della droga. È questa l’ipotesi investigativa a proposito di un cittadino albanese intercettato e arrestato l’altro giorno dalle parti di Monza. Tutto comincia da un particolare, da un dettaglio. Il giovane si trovava alla guida della sua automobile e procedeva molto lentamente lungo la strada, ai confini della città, troppo lentamente, continuando a guardarsi attorno. Come se dovesse incontrare qualcuno. Ed è stata proprio quella lentezza a insospettire mercoledì pomeriggio i poliziotti della squadra Mobile di Milano, che erano impegnati in un altro servizio e che in quel momento stavano transitando proprio della periferia di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
