Valditara | Violenza diffusa nella società ma i giovani chiedono rispetto Martedì giornata di dibattito nelle scuole
Martedì si terrà un dibattito nelle scuole, incentrato sulla crescente violenza nella società e nelle istituzioni scolastiche. Valditara sottolinea come l’aumento di comportamenti aggressivi sia collegato a problematiche sociali più ampie, evidenziando comunque come gli studenti manifestino una forte richiesta di rispetto e dialogo. L’iniziativa mira a promuovere una riflessione condivisa sulla convivenza civile e sui valori fondamentali.
Valditara collega l’aumento della violenza scolastica a quella sociale, ma rileva negli studenti una forte domanda di rispetto. Invita quindi le scuole a discutere apertamente di valori durante la Giornata del Rispetto prevista per martedì. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto ai microfoni di TG2 per analizzare i recenti fatti di cronaca avvenuti in orario di lezione. L’analisi del titolare di Viale Trastevere parte da una constatazione preoccupante riguardo il clima generale in cui sono immersi i ragazzi, che va oltre le mura scolastiche. Secondo il Ministro, infatti, quanto accade a scuola è riflesso di una tendenza più ampia: “Innanzitutto c’è un innegabile aumento della violenza fra i giovani e la violenza è all’interno della società”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Valditara: “Creare una società del rispetto partendo dalle scuole. C’è un cambiamento nei giovani, la strada è quella giusta”
Leggi anche: Stanziati 9 milioni di euro per educazione al rispetto e contrasto violenza di genere nelle scuole. Fondi a comuni e INDIRE per attività nelle secondarie. È nella Manovra 2026
"Censite gli studenti palestinesi": è polemica sulla circolare di Valditara. La risposta del ministero: "Già fatto con gli ucraini" - L'iniziativa dell'esponente del governo Meloni è stata criticata dai sindacati, che hanno parlato di "atto inaccettabile" ... today.it
Violenza a scuola, Valditara: "Calano gli episodi contro il personale. Frutto di sanzioni più severe" - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a ... iltempo.it
Crollano le aggressioni contro i prof, Valditara: "Funziona la tolleranza zero" - A certificarlo sono i dati appena diffusi dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che parlano di un significativo ... tgcom24.mediaset.it
In crescita anche le violenze commesse dalle studentesse. Valditara: “Serve più rispetto”. Salvini: “Stretta urgente contro i coltelli” Leggi l'articolo #violenzascuola - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.