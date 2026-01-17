Valditara | Violenza diffusa nella società ma i giovani chiedono rispetto Martedì giornata di dibattito nelle scuole

Martedì si terrà un dibattito nelle scuole, incentrato sulla crescente violenza nella società e nelle istituzioni scolastiche. Valditara sottolinea come l’aumento di comportamenti aggressivi sia collegato a problematiche sociali più ampie, evidenziando comunque come gli studenti manifestino una forte richiesta di rispetto e dialogo. L’iniziativa mira a promuovere una riflessione condivisa sulla convivenza civile e sui valori fondamentali.

Violenza a scuola, Valditara: "Calano gli episodi contro il personale. Frutto di sanzioni più severe" - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a ... iltempo.it

Crollano le aggressioni contro i prof, Valditara: "Funziona la tolleranza zero" - A certificarlo sono i dati appena diffusi dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che parlano di un significativo ... tgcom24.mediaset.it

In crescita anche le violenze commesse dalle studentesse. Valditara: “Serve più rispetto”. Salvini: “Stretta urgente contro i coltelli” Leggi l'articolo #violenzascuola - facebook.com facebook

