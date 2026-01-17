Vaccinazioni antinfluenzali tappa allo stadio prima di Palermo-Spezia dopo il pienone al Politeama

A Palermo, la prevenzione si unisce alla passione sportiva con un evento dedicato alla salute pubblica. In occasione della partita di Serie B tra Palermo e Spezia, l’Azienda sanitaria provinciale organizza un Influ Day allo stadio Renzo Barbera, offrendo vaccinazioni antinfluenzali ai presenti. Un’opportunità per proteggersi e promuovere l’importanza della prevenzione in un contesto di grande afflusso.

Prevenzione protagonista a Palermo con un doppio appuntamento dedicato alla salute pubblica. Domani, domenica 18 gennaio, in occasione della partita di Serie B Palermo–Spezia, l’Azienda sanitaria provinciale organizza un Influ Day allo stadio Renzo Barbera, portando la vaccinazione antinfluenzale gratuita in uno dei luoghi simbolo della città. Dalle 14 alle 17.30, senza prenotazione, sarà possibile vaccinarsi presentando documento di identità e codice fiscale. Accanto alla vaccinazione, sarà attivo anche il camper dedicato allo screening gratuito delle malattie infettive sessualmente trasmissibili, con test per Hiv, epatite C e sifilide tramite prelievo di sangue. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

