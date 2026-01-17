Uscite d' emergenza ostruite e misure antincendio carenti sequestrati tre club a Piazza Barberini

Tre club a Piazza Barberini sono stati sequestrati a causa di uscite d'emergenza ostruite e misure antincendio insufficienti. Durante i controlli, sono emerse criticità che compromettevano la sicurezza degli ospiti, mettendo a rischio la tutela dei presenti. Le autorità hanno adottato misure immediate per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire eventuali incidenti.

Dietro le luci, la musica e i cocktail di tre tra i club più esclusivi della notte romana si nascondeva un serio pericolo per gli avventori. Sviluppati ciascuno su un piano, ma di fatto gestiti dalla stessa società - titolare di una licenza unica per attività di somministrazione e trattenimenti danzanti - i locali che si trovano nella zona di piazza Barberini sono stati sequestrati dalla polizia all’esito di un blitz che ha svelato uno scenario di irregolarità diffuse e gravi carenze sul fronte della sicurezza antincendio. I controlli degli agenti della Divisione amministrativa della questura sono partiti dalla sala ballo sita nel seminterrato, dove si sono trovati di fronte a installazioni non previste dalla planimetria autorizzata dalla Commissione comunale di vigilanza, tra casse acustiche e sistemi di illuminazione appesi al soffitto completamente fuori norma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

