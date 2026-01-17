Uomini e Donne frecciatina di Marco a Sara? Il gesto dopo l’eliminazione
In attesa della decisione di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, il gossip si concentra su un gesto di Marco Veneselli sui social. Dopo la sua eliminazione, il suo comportamento ha attirato l'attenzione, sollevando alcune interpretazioni tra i fan. La puntata si avvicina e resta da vedere come si svilupperanno le dinamiche tra i protagonisti del programma.
Si avvicina la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Nel frattempo, però, a movimentare il gossip non è una puntata, ma un contenuto di Marco Veneselli comparso sui social. Nelle scorse ore, infatti, l’ex corteggiatore di Sara ha pubblicato una storia Instagram che in molti hanno letto come una frecciatina rivolta proprio alla tronista. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Martina De Ioannon replica per la prima volta a Ciro con Gianmarco Uomini e Donne: la scelta di Sara Gaudenzi è sempre più vicina. Dopo l’uscita dal programma di Flavio Ubirti e Cristiana Anania, anche per Sara Gaudenzi il momento della scelta si fa sempre più vicino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
