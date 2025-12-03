Marco di uomini e donne | età lavoro e percorso con sara

profilo e dati anagrafici di marco veneselli. Marco Veneselli si distingue come uno dei protagonisti più discussi del Trono Classico di Uomini e Donne. Originario di Roma, il suo carattere schietto e genuino ha attirato l'attenzione del pubblico. La sua storia personale, ancora in parte nascosta, è caratterizzata da una dimensione semplice e spontanea. età, origini e formazione. Al momento, non sono disponibili dettagli precisi sulla data di nascita o sulla età di Marco. Si sa che: è nato e residente a Roma,. ha frequentato l' ITCG Federico Caffè, dove ha conseguito il diploma.. Il suo carattere diretto e sincero, tipico della sua provenienza romana, si è evidenziato già nelle prime puntate del programma.

