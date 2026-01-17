Uno stradivari per il virtuosismo di Berman.

Il terzo appuntamento della stagione cameristica del Teatro di Pistoia propone uno dei più rinomati strumenti del passato, il celebre Stradivari di Berman. Un’occasione per ascoltare un pezzo di storia musicale, eseguito con precisione e sensibilità, in un concerto che promette un’esperienza raffinata e di alta qualità per gli appassionati e gli amanti della musica classica.

Il terzo appuntamento della stagione cameristica del Teatri di Pistoia è uno dei più attesi dell’intero cartellone di quest’anno. Al Saloncino della Musica di via de’ Rossi, domenica domenica 18 gennaio, alle 17, torna il violinista russo Pavel Berman, in duo con la pianista Maria Meerovitch: due grandi interpreti uniti da una raffinata intesa cameristica. Berman è noto al grande pubblico per il suo virtuosismo "enormemente denso", che unisce abilità tecnica e sensibilità interpretativa. Nato a Mosca nel 1970, si è affermato giovanissimo: a diciassette anni ha vinto la medaglia d’argento al Concorso Paganini e a venti il primo premio e la medaglia d’oro al Concorso di Indianapolis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

