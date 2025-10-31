Virtuosismo e tolleranza | al Regio di Torino arriva Il Ratto dal serraglio di Mozart

Il Teatro Regio si prepara ad accogliere uno dei titoli più vivaci e complessi di Wolfgang Amadeus Mozart: "Il ratto dal serraglio". Lo spettacolo, in scena da sabato 8 novembre alle 20 e replicato fino al 16, si preannuncia come un evento di grande raffinatezza artistica e profonda attualità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

