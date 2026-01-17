Unabomber danneggiata l’auto dell’ex commissario Fabio Zocco

L’auto dell’ex commissario Fabio Zocco è stata danneggiata con graffi, gomme squarciate e un cofano compromesso dall’olio dei freni. L’incidente, che si è verificato recentemente, coinvolge un ex poliziotto noto per aver diretto le indagini sul caso Unabomber a Venezia. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza di Zocco e sulla tutela degli operatori coinvolti in importanti indagini giudiziarie.

Graffi sulle fiancate, gomme squarciate e un cofano deteriorato dall'olio dei freni. È successo a Fabio Zocco, ex poliziotto della squadra mobile di Venezia nonché capo del pool che ha indagato sul caso di Unabomber. L'uomo, nella giornata di giovedì 15 gennaio, ha scoperto che la sua auto è stata presa di mira mentre si trovava in chiesa di Maniago, dove si è tenuto il funerale della madre di un suo collega. Secondo quanto riferisce Il Gazzettino, Zocco una volta uscito ha trovato la sua Opel Astra danneggiata. Un episodio che qualcuno potrebbe liquidare come atto vandalico, anche se – da quanto emerge – nessun'altra auto nella zona è stata presa di mira.

