Atto mirato voglio capire chi ce l’ha con me danneggiata l’auto di Fabio Zocco ex capo del pool contro Unabomber

Fabio Zocco, ex capo del pool contro Unabomber, ha subito il danneggiamento della sua auto nel cimitero di Maniago. Zocco ha dichiarato che l’atto sembra essere diretto a lui, escludendo il vandalismo casuale. L’incidente si è verificato giovedì mattina, sollevando questioni sulla possibile motivazione dietro questo atto. La vicenda resta sotto osservazione mentre le autorità indagano per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

