Atto mirato voglio capire chi ce l’ha con me danneggiata l’auto di Fabio Zocco ex capo del pool contro Unabomber

Fabio Zocco, ex capo del pool contro Unabomber, ha subito il danneggiamento della sua auto nel cimitero di Maniago. Zocco ha dichiarato che l’atto sembra essere diretto a lui, escludendo il vandalismo casuale. L’incidente si è verificato giovedì mattina, sollevando questioni sulla possibile motivazione dietro questo atto. La vicenda resta sotto osservazione mentre le autorità indagano per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

“È chiaro che si tratta di qualcosa indirizzato a me, non di vandalismo”. Sono le parole di Fabio Zocco, a seguito del danneggiamento della sua auto avvenuto giovedì mattina nel cimitero di Maniago (Pordenone). Zocco era a capo del pool che indagò su Unabomber, l’attentatore – soprannominato così in analogia con il caso del matematico statunitense Ted Kaczynski – che dal 1993 al 2007 si rese protagonista di numerosi attentati nel nord-est italiano tramite l’invio di pacchi-bomba. Come riporta il Gazzettino, Zocco era nel cimitero per il funerale della madre di un collega e, una volta raggiunta la sua Opel Astra per ritornare a casa, l’ha ritrovata deturpata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

