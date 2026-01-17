Una pensilina per attendere i taxi in Fiera

In occasione di un evento in Fiera a Bologna, abbiamo atteso il taxi sotto la pioggia, dimostrando l’importanza di soluzioni pratiche come una pensilina dedicata. Questa infrastruttura permette di attendere i mezzi in modo più comodo e protetto, migliorando l’esperienza di chi si sposta in zona. La pensilina rappresenta un intervento semplice ma efficace per garantire maggior comfort ai visitatori e ai professionisti presenti in Fiera.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Per prendere un taxi in fiera l’altro giorno abbiamo fatto la coda sotto la pioggia. A Bologna cosa sta succedendo? Oltre 70 persone sotto l’acqua e nessuna pensilina. A marzo sarò ancora qui per Cosmoprof, avete intenzione di fare brutta figura davanti al mondo intero sapendo che questa fiera è la più importante del settore cosmetico? Bologna datevi da fare non fate figuracce. Diego Costanzo Risponde Beppe Boni In una città ci sono dettagli che a volte possono fare la sostanza. E’ vero che Bologna adesso è travolta da problemi legati alla sicurezza, aggressioni continue (compresa l’ultima a un carabiniere), di parcheggi, di viabilità e cantieri diffusi, però anche i turisti e chiunque si muove nella città nel loro piccolo hanno esigenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Schianto tra auto, una carambola e sfonda una pensilina

Leggi anche: Bus travolge una pensilina a Stoccolma: morti e feriti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ESPOSIZIONE SEDIE Assortimento sedie in via Colombo e non passano nemmeno gli autobus come in corso D'Amato, dove un'anziana, ha riciclato una sedia vicino alla fermata per attendere in comodità. Una curiosità, ma due sedie uguali in casa non c'era - facebook.com facebook