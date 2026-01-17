Una pensilina per attendere i taxi in Fiera

In occasione di un evento in Fiera a Bologna, abbiamo atteso il taxi sotto la pioggia, dimostrando l’importanza di soluzioni pratiche come una pensilina dedicata. Questa infrastruttura permette di attendere i mezzi in modo più comodo e protetto, migliorando l’esperienza di chi si sposta in zona. La pensilina rappresenta un intervento semplice ma efficace per garantire maggior comfort ai visitatori e ai professionisti presenti in Fiera.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Per prendere un taxi in fiera l’altro giorno abbiamo fatto la coda sotto la pioggia. A Bologna cosa sta succedendo? Oltre 70 persone sotto l’acqua e nessuna pensilina. A marzo sarò ancora qui per Cosmoprof, avete intenzione di fare brutta figura davanti al mondo intero sapendo che questa fiera è la più importante del settore cosmetico? Bologna datevi da fare non fate figuracce. Diego Costanzo Risponde Beppe Boni In una città ci sono dettagli che a volte possono fare la sostanza. E’ vero che Bologna adesso è travolta da problemi legati alla sicurezza, aggressioni continue (compresa l’ultima a un carabiniere), di parcheggi, di viabilità e cantieri diffusi, però anche i turisti e chiunque si muove nella città nel loro piccolo hanno esigenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

