Schianto tra auto una carambola e sfonda una pensilina

Un incidente tra due auto si è concluso con una carambola che ha coinvolto una Volkswagen Polo, finendo contro una pensilina di un bus. L’impatto ha causato ingenti danni alla struttura, con vetri distrutti e supporti deformati, creando scompiglio nella zona e richiedendo interventi di emergenza.

A seguito di uno scontro tra due auto, una Wolkswagen Polo si è carambolata fuori dalla sua corsia di marcia, schiantandosi sulla pensilina di una fermata del bus, distruggendone i vetri e deformandone i supporti in metallo. Ha terminato la sua corsa su un lato. L'incidente intorno alle 13 e 30. Udinetoday.it Prima lo schianto con un’auto, poi la carambola e l'autoarticolato finisce nel dirupo nell'A14 - 30 lungo l’A14 poco prima dello svincolo Porto Recanati – Loreto. corriereadriatico.it Si schiantano contro un’auto in sosta a Cappone, 5 giovani feriti dopo una carambola nella notte di Vallefoglia - Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un’auto modello Audi Q5 su cui viaggiavano cinque giovani, tutti sui vent’anni, che rientravano a casa dopo aver trascorso una serata insieme, in ... corriereadriatico.it Schianto sulla Piceno Aprutina: muore giovane motociclista dopo l’urto con un’auto - facebook.com facebook © Udinetoday.it - Schianto tra auto, una carambola e sfonda una pensilina