Milano si distingue come una città di elevata concentrazione di ricchezza. Secondo un rapporto di una società di consulenza internazionale, nel capoluogo lombardo si registra in media un milionario ogni dodici abitanti. Questa caratteristica sottolinea il ruolo di Milano come centro economico e finanziario, attirando individui con patrimoni significativi e contribuendo a definire il suo profilo di metropoli d’affari e opulenza.

E dove sono tutti ‘sti ricconi? A Milano, si legge nel rapporto elaborato da una società internazionale di consulenza, c’è – in media – un milionario ogni dodici abitanti. Più che a New York e Londra. Letta la notizia, smaltiti lo sbigottimento e il filo d’invidia, ho deciso di buttare un occhio giù in strada. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Dodici. Ecco, se questo era il milionario, va detto che nascondeva bene la sua agiatezza. E lo stesso è accaduto con il numero 24, il numero 36 e via moltiplicando. Intanto si scopre che Milano guida la classifica italiana dei senzatetto morti per il freddo nell’anno appena iniziato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una città di Paperoni. Pardon, di Paperini

Leggi anche: "Paperoni" e "Paperini" in Regione: quanto guadagnano assessori e consiglieri

Leggi anche: Trump to pardon former Puerto Rico governor Vazquez

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Paperoni & Paperini. I politici in Regione, la classifica dei redditi - Et voilà, ecco i redditi dei politici in Regione (assessori e consiglieri), tra paperoni e paperini. ilrestodelcarlino.it

Milano città di paperoni: secondo la società londinese Henley & Partners, il capoluogo meneghino è la città con il tasso di milionari più alto al mondo. Il servizio di Elisa Piazza facebook