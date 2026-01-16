Trump to pardon former Puerto Rico governor Vazquez

Il presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione di concedere un perdono presidenziale a Wanda Vazquez Garced, ex governatrice di Porto Rico, recentemente coinvolta in procedimenti legali federali. Questa decisione si inserisce nel contesto delle attività di clemenza che caratterizzano l’amministrazione. La vicenda evidenzia le questioni legali e politiche legate alla leadership dell’isola caraibica e alle misure di amnistia adottate a livello federale negli Stati Uniti.

WASHINGTON, Jan 16 (Reuters) - U.S. President Donald Trump is issuing a pardon to Puerto Rico's former Governor Wanda Vazquez Garced, who was previously indicted in a federal corruption case, a White House official confirmed on Friday. "This entire case is an example of political prosecution," a White House official said of Vazquez, who was arrested in August 2022 on bribery charges related to the financing of her gubernatorial campaign in 2020.

