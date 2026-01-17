un altro studente accoltellato davanti a scuola

Un altro episodio di violenza si è verificato davanti a una scuola, questa volta presso il liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 17 anni è stato ferito da un giovane durante un episodio di aggressione. La situazione sta ora sotto controllo, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Uno studente di 17 anni è stato accoltellato da un giovane davanti al liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone. I fatti si sono verificati intorno alle 14 di venerdì 16 gennaio 2026. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero discusso in maniera accesa, dopodiché uno ha estratto un coltello e ha colpito l’altro al collo causandogli alcune escoriazioni, per poi fuggire – è ancora ricercato dalle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere della zona. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno medicato l’escoriazione al collo giudicandola guaribile in 10 giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

