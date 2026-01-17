Accoltellato un altro studente a scuola | la lite e poi il gesto davanti a tutti

Un altro episodio di violenza si è verificato in una scuola, quando uno studente è stato accoltellato durante una lite. L’incidente, avvenuto davanti a tutti, ha interrotto la routine quotidiana, portando preoccupazione tra studenti e docenti. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nelle istituzioni scolastiche, richiedendo attenzione e interventi efficaci per prevenire simili situazioni in futuro.

È l'ora in cui i ragazzi dovrebbero pensare solo a verifiche, amici e campanella. Invece, davanti a quei cancelli, la normalità si è spezzata in pochi secondi. Urla, zaini lasciati a terra, telefoni in mano per chiamare aiuto: una mattinata qualunque si è trasformata in una scena che nessuno dimenticherà facilmente. Tutto è successo in via Lucarelli, proprio davanti all'ingresso di un liceo artistico. I primi studenti stavano entrando, chiacchiere, risate, la solita corsa dell'ultimo minuto. Poi, all'improvviso, una lite lampo tra due ragazzi, parole dure scambiate in fretta, e in un attimo la tensione è esplosa in qualcosa di molto più grave.

