?? Un 5 da 25mila euro pescato in città.

Il 15 gennaio, un giocatore in Trentino Alto Adige ha centrato un 5 da 25.000 euro al SuperEnalotto. Un risultato importante che potrebbe cambiare la giornata di chi ha deciso di tentare la fortuna con questa giocata. La notizia si inserisce in un contesto di vincite occasionali, spesso imprevedibili, che testimoniano come anche le scommesse più semplici possano riservare sorprese.

Colpo decisamente niente male – ed è un eufemismo, intendiamoci – per chi lo scorso 15 gennaio ha giocato al SuperEnalotto in Trentino Alto Adige. Più precisamente a Bolzano: la fortuna, in questo caso, si è posata su chi ha centrato un “5” da 25.680,66, giocato al Tabacchi Quadrifoglio in via Cagliari, 4. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, nel bresciano. L’ultimo jackpot in palio nell’estrazione di ieri, venerdì 16 gennaio, era di a 106,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

