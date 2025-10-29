Lotto colpo da 25mila euro a Mercogliano e da 13.700 euro ad Avellino
Festeggia la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 28 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 186.142 euro, il doppio colpo più alto - da 50.596 euro ciascuno – è stato messo a segno a Napoli in largo Antignano e a Pompei (NA) in via Nolana, grazie a sei ambi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Verbania colpo da 47.500 euro Piemonte in festa con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 24 e sabato 25 ottobre sono stati infatti vinti 53.833 euro. In corso Benedetto Cairoli a Verbania, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, colpo da 47.500 euro grazie a tre am Vai su Facebook
Pompei - Lotto, ambi e terni per una vincita da 50mila euro - Nel concorso di martedì 28 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 186. Lo riporta stabiachannel.it
Maxi vincita con il Lotto in Sardegna: chi è il fortunato giocatore - Nel concorso di giovedì 16 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 25mila euro ... sassarioggi.it scrive
10&Lotto: in Lombardia doppia vincita da 150mila euro - Il concorso del 10&Lotto del 14 ottobre, registra una doppia vincita in Lombardia, in particolare il colpo messo a segno a Monza, in provincia di Monza e Brianza, ben 100mila ... pressgiochi.it scrive