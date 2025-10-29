Lotto colpo da 25mila euro a Mercogliano e da 13.700 euro ad Avellino

Festeggia la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 28 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 186.142 euro, il doppio colpo più alto - da 50.596 euro ciascuno – è stato messo a segno a Napoli in largo Antignano e a Pompei (NA) in via Nolana, grazie a sei ambi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it