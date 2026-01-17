Ufo in volo | tutti a testa in su per Air-Niang La Virtus si gode il suo ragazzo prodigio

L’attenzione si concentra sul cielo mentre l’UFO in volo cattura l’interesse di tutti, simbolo di un evento unico. La Virtus Bologna si prepara a vivere un momento speciale, con i suoi protagonisti come Pajola, Hackett, Morgan, Edwards, Alston Jr, Diuof, Akele e Jallow pronti a mostrare il loro talento. Un’occasione per valorizzare il talento e l’impegno di una squadra che mira a confermarsi tra le migliori del campionato.

E’ la Virtus di capitan Alessandro Pajola e di Daniel Hackett, di Matt Morgan e di un ritrovato Carsen Edwards, di Derrick Alston Jr e Momo Diuof, di Nicola Akele e Karim Jallow. Ma a Dubai è stata soprattutto la Virtus di uno straordinario Saliou Niang. La V Nera vince e convince, per la prestazione ma sopratutto per lo spirito con cui è scesa in campo. La Virtus gioca da squadra, unita, con grinta, determinazione, cuore, come direbbe Luca Vildoza "garra", ma mette in campo anche le sue qualità che vengono dai canestri di Morgan ed Edwards, dalle magie difensive di capitan Pajola e di Danny Boy Hackett, ma che sopratutto mette in luce uno stratosferico Saliou Niang. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

