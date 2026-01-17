Ue-Mercosur von der Leyen | scegliamo commercio equo rispetto ai dazi

Il negoziato tra l’Unione Europea e il Mercosur rappresenta un passo importante verso un commercio più equo e sostenibile. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza di preferire accordi basati sul rispetto reciproco, evitando dazi e barrierie commerciali. In questo contesto, le parole di Antonio Costa evidenziano la volontà di costruire relazioni internazionali che favoriscano il dialogo e la cooperazione.

Unione Europea e Mercosur hanno firmato un Accordo di Partenariato e un Accordo Commerciale Provvisorio che rappresentano una tappa storica nei rapporti tra le due regioni e una piattaforma ambiziosa per rafforzare le loro relazioni economiche, diplomatiche e geopolitiche. L'accordo creerà una delle più grandi zone commerciali al mondo, coprendo un mercato di circa 700 milioni di consumatori. Offrirà nuove opportunità commerciali alle imprese di tutta l'Ue, determinando un aumento stimato del 39% delle esportazioni annuali verso il Mercosur (per un valore di circa 49 miliardi di euro), sostenendo al contempo centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'Ue. Arriva la firma dell'accordo col Mercosur; L'UE trova l'intesa sul Mercosur e von der Leyen festeggia. I due "sì" di Roma; Von der Leyen esorta il PPE a raccogliere sostegno per l'accordo commerciale UE-Mercosur; Mercosur, Von der Leyen: È il risultato di una generazione. Ma ok del Pe in bilico. Mercosur, oggi la firma. Von der Leyen: «Un segnale al mondo». Milei: «Accordo grazie all'impegno di Meloni» - «Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato».

Von der Leyen: 'Ue e Mercosur per la cooperazione, segnale al mondo' - "L'importanza geopolitica di questo accordo non può essere sottovalutata. ansa.it

Mercosur, firmata l'intesa. Von der Leyen: "Porterà più investimenti e posti di lavoro" - Von der Leyen: 'Porterà più investimenti e posti di lavoro' ... tg24.sky.it

Alla vigilia della firma, il presidente brasiliano Lula e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno celebrato a Rio de Janeiro l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, considerandolo un successo del multilateralismo, nonostante le - facebook.com facebook

Von der Leyen in Sudamerica per il Mercosur, l'ok del Parlamento europeo in bilico. La presidente della Commissione Ue in Brasile: "E' l'accordo di una generazione". Attesa la firma #ANSA x.com

