Ue-MercosurVon der Leyen | segnale forte

In Paraguay, è stata firmata l’intesa tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato che l’accordo rappresenta un messaggio chiaro a livello internazionale. L’accordo mira a rafforzare le relazioni commerciali e politiche tra le due aree, segnando un passo importante nel dialogo globale.

17.41 Firmata in Paraguay l'intesa tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur.L'accordo "invia un segnale forte al mondo" ha detto la presidente della Commissione von der Leyen. "Preferiamo il commercio equo ai dazi doganali", si apre "un nuovo capitolo di opportunità per oltre 700 milioni di cittadini"."La più grande zona di libero scambio al mondo" Il presidente del Consiglio Ue, Costa: "Mentre c'è chi crea barriere, noi lanciamo ponti". Il presidente dell'Argentina, Milei, ringrazia la premier Meloni: "Il suo impegno determinate".

Mercosur, oggi la firma. Von der Leyen: «Un segnale al mondo». Milei: «Accordo grazie all'impegno di Meloni» - «Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato».

