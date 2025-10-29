Juventus Udinese streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Juventus Udinese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS UDINESE STREAMING TV – Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 18,30 Juventus e Udinese scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la nona giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Udinese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Udinese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Juventus Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

