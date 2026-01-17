Udinese Inter 0-0 LIVE | inizia la sfida!

Segui la diretta di Udinese-Inter, incontro valido per la 21ª giornata di Serie A 20252026. Di seguito troverai cronaca, risultato e tabellino aggiornati in tempo reale. Un appuntamento importante per il campionato italiano, con le due squadre che si affrontano alla ricerca di punti fondamentali. Resta con noi per tutte le novità e le analisi sul match.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l’Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l’Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Inizia la sfida! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

LIVE - Udinese-Inter 0-0: minuto di raccoglimento per la memoria di Rocco Commisso al Bluenergy Stadium - UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 14 Atta; 9 Davis. fcinternews.it