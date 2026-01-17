Diretta gol Serie A LIVE | Udinese Inter 0-0 inizia la sfida!

Segui la diretta della partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale, sintesi, risultati e dettagli su moviola e cronaca per restare sempre informato sull’andamento del match. Un punto di riferimento per gli appassionati che desiderano un’analisi accurata e senza enfasi delle sfide del campionato italiano.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-0, inizia la sfida! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 0-0, inizia la sfida! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, inizia la sfida! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Roma-Sassuolo 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kone e Soulé, gli highlights. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

Udinese-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite, 22^ giornata (oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: sono undici le partite che sabato 17 gennaio ci faranno compagnia per la 22^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

È tornato RAFA LEAO! Cagliari-Milan 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Udinese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook

Pisa-Atalanta diretta: Krstovic illude Palladino, Durosinmi in gol al debutto. Esordio per Raspadori. Serie A oggi LIVE x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.