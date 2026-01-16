Zelensky | attesi nuovi massicci attacchi

Secondo recenti rapporti dell'intelligence, si prevede che la Russia stia preparando nuovi attacchi massicci contro l'Ucraina. Le autorità ucraina monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali minacce e adottare le misure necessarie. La situazione rimane sotto stretto controllo, mentre si attende un eventuale sviluppo di ulteriori azioni militari nella regione.

22.10 Secondo i rapporti dell'intelligence, "la Russia si sta preparando per condurre nuovi attacchi massicci contro l'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio. "Stiamo parlando con i nostri partner dei missili per la difesa aerea e dei sistemi di cui abbiamo disperatamente bisogno. Le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è importante che i nostri partner ci ascoltino", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

