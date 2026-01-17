Truffa del benzinaio nuovo tentativo a Civate all' imbocco della SS36

A Civate, all’imbocco della SS36, si è verificato un nuovo tentativo di truffa presso un distributore di benzina. In un contesto di crescenti attività fraudolente nella zona, cittadini sono stati messi in guardia da possibili inganni ai danni di ignari automobilisti. È importante rimanere vigili e segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti.

Una coppia presa di mira sabato scorso: "Ci hanno chiesto 10 euro per poter tornare a Morbegno. Un uomo era in auto, l'altro si sbracciava per chiedere aiuto". La raccomandazione è di prestare attenzione a questa dinamica Malviventi scatenati nel territorio, dove si susseguono tentativi di truffa ai danni di ignari cittadini. Fra le più gettonate c'è quella della benzina, ormai un classico, in cui i soliti ignoti fingono di avere smarrito il denaro per chiederlo ai passanti al fine di poter riempire il serbatoio della proprio auto. Dopo l'episodio della scorsa settimana in via Ugo Foscolo, dove un'anziana è stata presa da mira da chi pretendeva soldi per poter tornare a Colico, un altro caso è stato segnalato da una lettrice di LeccoToday. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Nuovo tentativo di truffa a San Pietro al Tanagro: il Comune e la Polizia Municipale mettono in guardia i cittadini Leggi anche: False e-mail per il rinnovo della tessera sanitaria, il ministero della Salute: "Tentativo di truffa in corso" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Truffa del benzinaio, nuovo tentativo a Civate all'imbocco della SS36 - Una coppia presa di mira sabato scorso: "Ci hanno chiesto 10 euro per poter tornare a Morbegno. leccotoday.it

Nuovi tentativi di truffa: il volantino affisso anche su alcuni condomini lecchesi - L'allarme lanciato dalla questura: "Massima attenzione, segnalare al numero di emergenza 112 ogni situazione di criticità" ... leccotoday.it

Nuovi tentativi di truffa: “Lei è sotto indagine. Paghi subito o sono guai” - Arcola, 7 ottobre 2025 – “Il suo nome risulta coinvolto in un’indagine, deve pagare subito o ci sarà la galera”. lanazione.it

