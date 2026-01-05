Vialli tre anni senza Gianluca | la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, storico attaccante e capitano della Juventus. La società ha voluto ricordare il giocatore con un messaggio che celebra la sua carriera e il suo contributo alla squadra. Un gesto di memoria che rende omaggio a un simbolo indelebile della storia bianconera.

Sono già passati tre anni senza Gianluca Vialli. Vediamo insieme il post con cui la Juventus ha ricordato il suo storico capitano. Sono trascorsi già tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, ex attaccante e capitano della Vecchia Signora, ma il suo ricordo resta indelebile nella memoria collettiva. Come riportato oggi da Tuttosport, il tempo non ha scalfito l’impronta umana lasciata da un uomo che ha saputo alzare al cielo la Champions League nel 1996. La Juve ha voluto omaggiare la sua leggenda con un post sui canali ufficiali, celebrando non solo i trionfi sportivi, ma soprattutto il coraggio e la dignità mostrati durante la malattia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

