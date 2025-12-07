L' ultimo saluto a Sandro Giacobbe | camera ardente e funerali

Sarà aperta lunedì 8 e martedì 9 dicembre nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari la camera ardente di Sandro Giacobbe. L'amatissimo cantautore ligure è scomparso all'età di 75 anni dopo dieci anni di cure per un tumore alla prostata che era diventato metastatico.Camera ardente Sandro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

