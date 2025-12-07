L' ultimo saluto a Sandro Giacobbe | camera ardente e funerali

Sarà aperta lunedì 8 e martedì 9 dicembre nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari la camera ardente di Sandro Giacobbe. L'amatissimo cantautore ligure è scomparso all'età di 75 anni dopo dieci anni di cure per un tumore alla prostata che era diventato metastatico.Camera ardente Sandro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

L'ultimo saluto a Sandro Giacobbe, i funerali martedì a Chiavari - La famiglia ha annunciato che la camera ardente sarà aperta lunedì nella cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, dove amici, familiari e tanti fan potranno dare a Giacobbe l’ultimo saluto ... Secondo primocanale.it

L'ultimo saluto a Sandro Giacobbe: i funerali, la camera ardente e la scelta della famiglia - Non fiori, ma donazioni per il reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino: questo è il desiderio della moglie e dei figli di Sandro ... Segnala today.it

Funerali Sandro Giacobbe, la richiesta speciale della famiglia e il dolore dei vip: Gianni Morandi commuove - L'addio a Sandro Giacobbe tra commozione e riservatezza: la città si stringe alla famiglia, che ha condiviso una scelta significativa per l’ultimo saluto. Riporta libero.it