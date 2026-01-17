Tomas Machac ha conquistato il titolo ad Adelaide, battendo Humbert in finale. Con questa vittoria, si aggiunge agli otto campioni diversi che si sono succeduti negli ultimi sei anni nel torneo maschile della città, inclusi gli anni con più eventi. Un risultato che conferma la competitività e la crescita del circuito nella regione.

Ottavo campione diverso nei tornei che si sono tenuti negli ultimi sei anni ad Adelaide in campo maschile (compresi quelli in cui di eventi ce n’erano due). La novità è che stavolta si ripete una nazionalità che già c’era stata nell’albo d’oro, dopo sette diverse: quella ceca. Tomas Machac porta a casa il secondo torneo sul circuito maggiore nella propria carriera, superando il francese Ugo Humbert per 6-4 6-7(2) 6-2 dopo due ore e 25 minuti. Eppure non è che l’inizio si riveli incoraggiante, perché è proprio il transalpino a partire meglio: break immediato ai vantaggi e 3-0. La restituzione del maltolto arriva quasi subito, dopo un quinto game fiume e cinque chance, l’ultima delle quali Machac la sfrutta per andare sul 3-2 e poi 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tomas Machac vince col brivido ad Adelaide, Humbert battuto

Leggi anche: ATP Adelaide 2026: Machac e Humbert in finale, colpi su Paul e Davidovich Fokina

Leggi anche: Pronostico e quote Flavio Cobolli – Tomas Machac, Parigi-Bercy Masters 27-10-2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tomas Machac vince col brivido ad Adelaide, Humbert battuto - Ottavo campione diverso nei tornei che si sono tenuti negli ultimi sei anni ad Adelaide in campo maschile (compresi quelli in cui di eventi ce n'erano ... oasport.it

ATP Adelaide 2026: Machac e Humbert in finale, colpi su Paul e Davidovich Fokina - Saranno Tomas Machac e Ugo Humbert a giocarsi la finale dell'ATP 250 di Adelaide. oasport.it