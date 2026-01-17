Tino Stefanini l' ultimo erede di Vallanzasca

Tino Stefanini, noto come l’ultimo erede di Vallanzasca, ha attraversato diverse fasi della sua vita. Dagli anni ’70 e ’80, quando fu protagonista nel mondo criminale milanese, al lunghissimo periodo di detenzione che ne ha segnato il percorso. La svolta è arrivata durante il Covid, quando ha ritrovato la libertà. La sua storia riflette un percorso complesso di trasformazione e riscatto.

