Addio ad Attilio Maldera l’ultimo erede di una storica dinastia del calcio italiano
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita legata al Milan e al calcio giovanile. È scomparso all’età di 76 anni Attilio Maldera, ultimo rappresentante di una famiglia profondamente intrecciata con la storia del calcio italiano. Nato a Corato (Puglia) nel 1949 e cresciuto a Milano, Attilio era fratello di Luigi e Aldo Maldera, entrambi protagonisti della Serie A. Mentre Aldo vestì le maglie di Milan e Roma e Luigi giocò con Verona e Monza, Attilio non riuscì mai a debuttare in prima squadra con i rossoneri, pur avendo percorso tutta la trafila del settore giovanile. Difensore come i fratelli, militò per cinque stagioni nel vivaio del Milan, partecipando anche al Campionato De Martino, antesignano dell’attuale Primavera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
