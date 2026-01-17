The Voice Kids stasera la seconda puntata | anticipazioni

Questa sera torna The Voice Kids con la seconda puntata, offrendo nuove opportunità ai giovani talenti di farsi ascoltare. Durante le Blind Auditions, i partecipanti si esibiranno davanti ai coach, sperando di essere scelti. In questo articolo troverai le anticipazioni sulla serata, con un focus sulle performance e sulle scelte dei giudici.

Il debutto della scorsa settimana di The Voice Kids, nonostante abbia perso contro C’è Posta per te, è stato comunque buono. Questa sera Antonella Clerici ci riprova, mettendo al centro i bambini con le loro abilità canore che riusciranno a sorprendere i giudici che, in questi contesti, si addolciscono particolarmente. I veri protagonisti di queste serate sono i bambini, dai 7 ai 14 anni, pronti a stupire con esibizioni cariche di intensità e spesso imprevedibili. La musica resterà il fulcro di tutto, e ciascun giovane talento metterà in mostra le proprie capacità vocali nel tentativo di conquistare pubblico e coach. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

