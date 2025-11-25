Scarlett johansson protagonista nel reboot di the exorcist di mike flanagan

Jumptheshark.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

laureata tradizione horror e nuove prospettive: Scarlett Johansson nel reboot de “l’esorcista”. Si ritorna a esplorare le sfaccettature del cinema horror con un nuovo progetto che coinvolge una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico. La partecipazione di Scarlett Johansson al reboot di “L’esorcista” di Mike Flanagan rappresenta un passo importante verso una riflessione più profonda e innovativa del genere, mantenendo vivo l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. la prima partecipazione di Johansson in un film horror di rilievo. l’annuncio ufficiale e i dettagli sulla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

scarlett johansson protagonista nel reboot di the exorcist di mike flanagan

© Jumptheshark.it - Scarlett johansson protagonista nel reboot di the exorcist di mike flanagan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jurassic Park, Scarlett Johansson protagonista del reboot, rumor: ha sostituito Jennifer Lawrence? - Scarlett Johansson è ufficialmente in trattative con la Universal per il ruolo da protagonista nel reboot di Jurassic Park. Come scrive comingsoon.it

Jurassic World - La rinascita, sequel già in sviluppo? - Il soft reboot diretto da Gareth Edwards con protagonista Scarlett Johansson è al cinema da oggi. Si legge su movieplayer.it

Jurassic Park riparte da zero: Scarlett Johansson verso un ruolo da protagonista - La regia del reboot di Jurassic World è stata affidata a Gareth Edwards, la sceneggiatura sarà firmata da David Koepp, che ha scritto il film originale del '93. Da esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Scarlett Johansson Protagonista Reboot