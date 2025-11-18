Spaccio a Pontedera arrestato 32enne durante un controllo notturno
Pontedera, 18 novembre 2025 - Nelle prime ore del 14 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un 32enne extracomunitario accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto intorno all’una di notte durante un normale servizio di controllo del territorio. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato il giovane in possesso di 8 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una somma di 50 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il materiale è stato sequestrato e repertato. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che si è tenuto ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
>>>Pontedera, aperte le iscrizioni per le Consulte di quartiere e frazione - facebook.com Vai su Facebook
Spaccio a Pontedera, arrestato 32enne durante un controllo notturno - Nelle prime ore del 14 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un 32enne extracomunitario accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai f ... Secondo lanazione.it
Trovato con cocaina, hashish e un bilancino: arrestato 32enne a Pontedera - Arrestato un cittadino extracomunitario di 32 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da gonews.it
Operazione antidroga a Pontedera: arrestato un 36enne con oltre 6 kg di cocaina - Nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, i carabinieri di Pontedera hanno portato a termine una significativa operazione antidroga, conclusasi con l’arresto ... Come scrive gonews.it