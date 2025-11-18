Pontedera, 18 novembre 2025 - Nelle prime ore del 14 novembre, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un 32enne extracomunitario accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto intorno all’una di notte durante un normale servizio di controllo del territorio. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato il giovane in possesso di 8 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una somma di 50 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il materiale è stato sequestrato e repertato. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che si è tenuto ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio a Pontedera, arrestato 32enne durante un controllo notturno