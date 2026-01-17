Tali e Quali riassunto puntata 16 gennaio 2026 | i vincitori della serata la classifica e le prossime imitazioni

Nella seconda puntata di “Tali e Quali” del 16 gennaio 2026, condotta da Nicola Savino su Rai Uno, sono stati annunciati i vincitori della serata e aggiornate la classifica e le prossime imitazioni. La puntata ha visto momenti di intrattenimento e sorprese, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio e Francesco Totti, contribuendo a mantenere l’attenzione degli spettatori in modo sobrio e naturale.

Nella seconda puntata di "Tali e Quali", lo show condotto da Nicola Savino, su Rai Uno, venerdì 16 gennaio 2026, non mancano sorprese e momenti leggeri, spesso donati dalla coppia Cristiano Malgioglio-Francesco Totti. A contribuire ad alleggerire i toni è anche Massimo Lopez, che non solo.

Tali e quali 2026, puntata 16 gennaio/ Diretta e concorrenti: Francesco Totti giudice speciale - Le anticipazioni della seconda puntata di Tali e Quali 2026: giudice speciale della serata è Francesco Totti. ilsussidiario.net

Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026 - Seconda puntata di Tali e Quali 2026 in prima serata su Rai1 con Nicola Savino: giuria, giudici e concorrenti! superguidatv.it

