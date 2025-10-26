La Viterbo che vorrei | Centro chiuso alle auto parcheggio multipiano e più bus

Il nuovo rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente non lascia spazio a troppe interpretazioni: Viterbo è all’83esimo posto in Italia per vivibilità. Una posizione che fa riflettere e che, soprattutto, fotografa con precisione chirurgica i punti deboli della città: mobilità, verde urbano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tusciaweb Viterbo - Civitavecchia. . Parla Italo - Intervista a Italo Leali - facebook.com Vai su Facebook

Viterbo: rifiuti abbandonati in centro, il fenomeno non si arresta - Rifiuti abbandonati in centro dove capita e cestini traboccanti di ogni genere di scarto. Riporta civonline.it

Attentato sventato alla festa di Santa Rosa a Viterbo: due arresti, pistole e mitragliatrice sequestrate - Il capoluogo della Tuscia era già in fibrillazione: quarantamila persone affollavano le strade del centro storico, tra applausi, foto e video, in attesa di ammirare l’iconica Macchina, patrimonio ... Da ilmessaggero.it