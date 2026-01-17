Sversamenti illeciti a due passi dalla scuola

Sversamenti illeciti di rifiuti si sono verificati nuovamente nei pressi dell'Istituto Statale Stefanelli, in via Rocca dei Dragoni a Mondragone. L’area interessata si trova a breve distanza dalla scuola, sollevando preoccupazioni per la salute e la sicurezza degli studenti. La situazione richiede attenzione da parte delle autorità per garantire il rispetto delle normative ambientali e tutelare il contesto scolastico.

Ennesimi sversamenti illeciti di rifiuti a Mondragone. L'area colpita è quella adiacente l'Istituto Statale Stefanelli in via Rocca dei Dragoni.Oltre tale area gli abbandoni illeciti hanno colpito anche località Triglione. Le discariche disseminate oramai su tutto il territorio mondragonese sono.

