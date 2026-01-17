Studente ucciso a La Spezia arrivano le prime ammissioni dell’aggressore

A La Spezia, Zouhair Atif, accusato dell’omicidio di Abanoud Youssef, ha confessato di aver agito dopo aver visto immagini che coinvolgevano la vittima e una ragazza. L’episodio è avvenuto presso l’istituto Einaudi-Chiodo e le prime ammissioni dell’aggressore stanno facendo luce sui motivi dell’evento. La vicenda ha suscitato attenzione e apre un’indagine sulla dinamica dell’accaduto.

Zouhair Atif, il ragazzo accusato di aver ucciso il suo compagno di scuola Abanoud Youssef all’istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha ammesso di aver commesso l’omicidio per aver visto delle foto che coinvolgevano la vittima e la ragazza che frequenta. « Non doveva fare quello che ha fatto, scambiare quelle foto con la ragazza che frequento», avrebbe detto l’aggressore durante l’ interrogatorio davanti al magistrato, che sta valutando se contestare l’aggravante della premeditazione dovuta all’essersi portato il coltello da casa. Secondo quanto appreso, Abanoud conosceva fin da bambino la ragazza che Atif frequentava e si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Studente ucciso a La Spezia, arrivano le prime ammissioni dell’aggressore Leggi anche: Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ucciso a La Spezia: aggressore fermato Leggi anche: Milano: studente accoltellato, prime ammissioni al gip 'non c'ho visto più' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Morto lo studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un 19enne; Morto lo studente di 18 anni accoltellato a scuola a La Spezia. Fermato un compagno: “Ha portato…; Il ragazzo ucciso a scuola; Studente accoltellato e ucciso alla Spezia, un compagno di scuola: “Una scena che non scorderò mai”. Studente ucciso in classe, l’Ufficio Scolastico dispone un’ispezione all’istituto Einaudi della Spezia - Ieri sera un corteo silenzioso degli studenti della scuola di Abanoud Youssef ha percorso le vie del centro storico della città ... ilsecoloxix.it

Studente ucciso, il vescovo della Spezia: "Sgomenti, non cercare vendette" - "Un atto di violenza come quello che ieri è avvenuto nella scuola ci lascia veramente sgomenti e nel contempo ci interpella profondamente". rainews.it

La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola da un coetaneo. S’indaga sul movente - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola da un coetaneo. tg24.sky.it

Studente ucciso da un compagno in classe, l'Ufficio scolastico dispone una ispezione all'istituto. I compagni ricordano la vittima con un corteo silenzioso. Processione spontanea in centro a La Spezia con comuni cittadini #ANSA - facebook.com facebook

Studente ucciso a La Spezia, @IvanaBarbacci: difficile esprimere a parole l’enormità di vicende come questa tiny.cc/aarx001 x.com

