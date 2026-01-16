Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef studente di 18 anni ucciso a La Spezia | aggressore fermato

A La Spezia, presso l’istituto “Domenico Chiodo”, è avvenuto un grave episodio che ha portato alla morte dello studente di 18 anni, Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef. L’aggressore, un coetaneo di 19 anni, è stato successivamente fermato dalle autorità. L’evento ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità scolastica e nella città, evidenziando l’importanza di interventi per la sicurezza e il sostegno tra i giovani.

Tragedia all'istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia: lo studente Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, 18 anni, è morto dopo essere stato accoltellato in classe da un compagno di 19 anni, Atif Zouhair. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, dietro l'aggressione ci sarebbero motivi sentimentali legati a una lite per una ragazza. L'omicidio è avvenuto durante l'orario di lezione. Un professore e i compagni di classe sono riusciti a bloccare l'aggressore, mentre la vittima è stata soccorsa dai volontari della Croce Rossa e dai medici del 118. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, Zaki è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma le ferite si sono rivelate fatali: la lama aveva perforato la milza causando una grave perdita di sangue. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Zaki Roushdi Safwat Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ucciso a La Spezia: aggressore fermato

