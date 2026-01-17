Stu reggiane è bufera Allarme Corte dei Conti Comune | Noi trasparenti

A pochi giorni dalla discussione del bilancio in Consiglio Comunale di Reggio Emilia, si solleva una questione di trasparenza e legittimità. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga, ha evidenziato preoccupazioni riguardo a possibili irregolarità politiche e istituzionali, mentre il Comune ribadisce l’impegno verso una gestione trasparente e conforme alle normative. La vicenda richiede attenzione e approfondimento per comprendere meglio la situazione.

A pochi giorni dalla discussione del bilancio in Consiglio Comunale, emerge l’accusa lanciata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga, secondo cui si è aperto un serio problema di legittimità politica e istituzionale. Al centro della polemica c’è una relazione della magistratura contabile trasmessa formalmente al Comune il 30 dicembre scorso, senza però essere portata all’attenzione del Consiglio comunale né pubblicata nella sezione ‘amministrazione trasparente’ del sito istituzionale, come invece richiesto espressamente dall’organo di controllo. Una sproporzione tra il numero degli amministratori e quello dei dipendenti e il mancato allineamento dei rapporti di debito e credito con il Comune: questi sono i principali rilievi al centro della questione e che la Corte dei Conti regionale muove a Stu Reggiane, società formata dal Comune di Reggio Emilia e da Iren Smart Solutions, che dal 2015 si occupa della riqualificazione degli immobili industriali dell’area delle ex Officine meccaniche della città e del quartiere Santa Croce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stu reggiane, è bufera. Allarme Corte dei Conti. Comune: "Noi trasparenti" Leggi anche: Debiti fuori bilancio, Lazzàro (FdI) : “Il Comune di Taranto continua a navigare a vista nonostante l’allarme della Corte dei Conti” Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina: “98 opere da finire, serve un aggiornamento dei cronoprogrammi”. L’allarme della Corte dei Conti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stu reggiane, è bufera. Allarme Corte dei Conti. Comune: "Noi trasparenti" - Duri FdI e Coalizione civica: "Massari nascondeva il documento ai cittadini". ilrestodelcarlino.it

