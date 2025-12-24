Milano-Cortina 2026 Abodi assicura | Lavori finiti saremo stra-pronti per il 6 febbraio

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi parla delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 a 44 giorni dall’inizio dei Giochi, intervenendo a RTL 102.5 nel corso di ‘Non Stop News’. “ I lavori sono finiti. Siamo al momento delle rifiniture, al momento dei dettagli che sono altrettanto importanti. È evidente che noi il 6 febbraio del 2026 saremo stra-pronti e questa è la cosa più importante. È stato un viatico complesso, ci sono stati momenti anche di difficoltà. Consideriamo che queste Olimpiadi, e poi anche le Paralimpiadi, hanno il perimetro più ampio della storia, più di 22 mila chilometri quadrati, poche nuove infrastrutture ma significative”, ha detto Abodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

