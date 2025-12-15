Come sta il 21enne coinvolto nella sparatoria tra i boschi della Bergamasca | la pista dello spaccio

Il 21enne coinvolto nella sparatoria avvenuta nei boschi di Solto Collina, Bergamo, rimane in prognosi riservata dopo essere stato ferito da quattro colpi di pistola. Le indagini continuano a chiarire le dinamiche dell'incidente, con l'ipotesi di uno spaccio come possibile movente. La comunità attentamente osserva gli sviluppi di questa vicenda.

Ferito da 4 colpi di pistola, il 21enne coinvolto nella sparatoria a Solto Collina (Bergamo) è ancora in prognosi riservata. Sul caso è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio. Fanpage.it

