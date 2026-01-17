Sora studente accoltellato davanti a scuola | caccia all’aggressore

Nella giornata di ieri, uno studente è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio davanti al Liceo Artistico di Sora. Le autorità stanno attualmente cercando di identificare e rintracciare l'aggressore. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le forze dell'ordine, che stanno lavorando per fare chiarezza sull'accaduto.

(Adnkronos) – Si cerca l'aggressore che ieri ha accoltellato uno studente davanti al Liceo Artistico di Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno della scuola, dove un giovane, dopo una breve discussione, ha aggredito lo studente 17enne minacciandolo con un coltello puntato alla gola e procurandogli delle escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Lo studente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora dove è stato medicato. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile, attraverso testimonianze e verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, è ferito al collo: caccia all’aggressore

Leggi anche: Sora, liceale accoltellato davanti al Liceo Artistico: caccia all’aggressore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quella bella illusione di una città più sicura è già svanita all'alba dell'anno che comincia; Garlasco, Chiara Poggi avrebbe scoperto file pornografici nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell'omicidio; La prima pagina del Giornale: 18enne ucciso in classe, l’intervista a Salvini e le prime condanne per estremismo islamico; La Spezia, 18enne in fin di vita: la foto-choc dello studente col coltello | .it.

Un altro studente accoltellato davanti a scuola - Uno studente di 17 anni è stato accoltellato da un giovane davanti al liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone. msn.com