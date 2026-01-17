Si è spento Paolo Soldati anima di Voltana

Lunedì si terranno i funerali di Paolo Soldati, residente a Voltana, scomparso giovedì all’età di 74 anni presso l’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo. Ex bancario, Soldati si è spento a causa di complicazioni legate a una patologia che lo aveva colpito negli ultimi anni. La comunità si riunirà per l’ultimo saluto a una figura conosciuta e rispettata nel paese.

Si svolgeranno lunedì i funerali del voltanese Paolo Soldati, ex bancario di 74 anni spentosi giovedì all'ospedale 'Umberto I' di Lugo a causa delle complicazioni di una patologia che si era manifestata qualche anno fa. Soldati era una persona molto conosciuta nella maggiore frazione lughese, ma anche in diverse altre località della nostra provincia, a causa non solo alla sua attività di bancario che aveva svolto in diverse filiali del territorio dell'allora Banca di Romagna (tra cui quelle di Lugo, Ravenna, Milano Marittima, Castel Bolognese e per diversi anni anche nella stessa Voltana), ma anche per essere stato in passato tra i dirigenti della squadra di calcio della frazione, nonché perché ricopriva attualmente la carica di amministratore nonché referente di ' Occhi aperti su Voltana ', gruppo di controllo di vicinato che conta attualmente oltre 200 persone.

