Il 2026 dovrebbe essere l’anno di svolta per quanto riguarda la realizzazione della vasche di laminazione progettate a difesa della città di Lugo e anche di Voltana. Una difesa idraulica dell’abitato resa ancora più necessaria dopo le alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024. Va specificato che le vasche di laminazione sono opere di difesa rispetto a eventuali criticità della rete scolante secondaria, cioè quella formata dai canali e dai fossi, mentre poco possono fare nel caso di rotture degli argini fluviali o esondazioni degli stessi, ma, in periodi in cui le cosiddette bombe d’acqua sono ormai divenute eventi frequenti, si tratta di interventi molto importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasche di laminazione, si parte da Voltana Leggi anche: Vasche di laminazione a Selbagnone, la minoranza si astiene. Forlimpopoli Futura: "Atteggiamento poco responsabile" Leggi anche: Interrogazione in Regione, Vignali (Forza Italia): "Completare le vasche di laminazione del fiume Savio" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vasche di laminazione, si parte da Voltana. Vasche di laminazione, si parte da Voltana - Il 2026 vedrà la progettazione di quella di Lugo Est, accanto al Pala Sabin. ilrestodelcarlino.it

