Botti di Capodanno a Napoli più feriti dell’anno scorso Al pronto soccorso anche 7 minorenni | il bilancio dagli ospedali – I video

A Napoli, i festeggiamenti di Capodanno hanno causato un aumento dei feriti rispetto all’anno precedente. Secondo i dati degli ospedali, 57 persone, tra cui sette minorenni, sono arrivate al pronto soccorso a causa di incidenti legati a botti e fuochi pirotecnici. Un bilancio che sottolinea la persistenza di rischi associati ai fuochi d’artificio durante le festività, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Il Capodanno a Napoli e dintorni si chiude con un bilancio pesante anche per la fine del 2025, con 57 persone che hanno avuto bisogno di un cure mediche per i danni da botti e fuochi pirotecnici. Stando ai numeri forniti dalla Questura partenopea, la maggior parte (41 persone) ha già lasciato l’ospedale, mentre altri 16 pazienti restano in osservazione. Tra questi non ci sono casi critici. Nella città partenopea al mattino dopo i festeggiamenti si contano 42 feriti, di cui 7 minorenni tutti dimessi, mentre nell’hinterland i numeri parlano di 15 persone coinvolte, con 4 under 18. Un dato in peggioramento rispetto ai 36 feriti dello scorso anno. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli allarme Carabinieri sui botti illegali | Non più fuochi ma veri Ied. Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. In Italia 770 interventi - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno prima. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali - Peggiora il bilancio dei feriti per i botti dai Capodanno tra Napoli e provincia. open.online

Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Vigili del fuoco: 770 interventi, decine a Milano - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

Capodanno, sindaco di Siracusa: “nessuna ordinanza contro i botti, appello alla responsabilità” - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.