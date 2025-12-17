Ascensore guasto da tre anni in un plesso del liceo Croce Randazzo | Il Comune intervenga
L'ascensore del liceo scientifico Benedetto Croce di Randazzo è fuori uso da oltre tre anni, creando notevoli disagi a studenti, docenti e personale con difficoltà motorie. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto del diritto allo studio, richiedendo un intervento urgente da parte delle autorità comunali.
“Da oltre tre anni l’ascensore del liceo scientifico Benedetto Croce, nel plesso di via Imera 145, è fuori servizio, costringendo studenti, docenti e personale scolastico con difficoltà motorie a situazioni di estrema difficoltà, con rischi per la sicurezza e violazioni del diritto allo studio". Palermotoday.it
Leggi anche: Ascensore fuori uso da 3 anni al liceo Croce: "Alunna con le stampelle portata in classe sulle spalle dal padre"
Leggi anche: Ascensore guasto a scuola e alunna portata in spalle dal padre, Franco Miceli: "Comune ingiustificabile"
