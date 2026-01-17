Shake al via la call europea per rafforzare il terzo settore

È aperta la Call for Participants del progetto Sha.k.e., un’iniziativa europea rivolta al terzo settore. L’obiettivo è favorire la crescita, la formazione e la collaborazione tra organizzazioni non profit. Questa opportunità offre strumenti concreti per rafforzare il settore e promuovere l’innovazione sociale a livello europeo. La partecipazione è rivolta a enti e realtà impegnate nel terzo settore interessate a sviluppare nuove competenze e collaborazioni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.