Shake al via la call europea per rafforzare il terzo settore
È aperta la Call for Participants del progetto Sha.k.e., un’iniziativa europea rivolta al terzo settore. L’obiettivo è favorire la crescita, la formazione e la collaborazione tra organizzazioni non profit. Questa opportunità offre strumenti concreti per rafforzare il settore e promuovere l’innovazione sociale a livello europeo. La partecipazione è rivolta a enti e realtà impegnate nel terzo settore interessate a sviluppare nuove competenze e collaborazioni.
Un’occasione concreta di crescita, formazione e cooperazione europea per il mondo del non profit. È aperta la Call for Participants del progetto Sha.K.E. – Sharing e-Knowledge to Empower Communities, iniziativa finanziata dal Programma Erasmus+ e rivolta a organizzazioni del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
