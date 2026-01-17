Settebello vittoria di carattere | Georgia battuta 16-14 Bruni trascina l’Italia

L’Italia di pallanuoto conquista la nona vittoria consecutiva, battendo la Georgia 16-14 nella seconda fase europea. La partita, disputata alla Belgrade Arena, ha visto Bruni protagonista e la squadra mostra solidità e determinazione, consolidando la posizione in classifica. Un risultato importante che testimonia il buon stato di forma della Nazionale guidata da Alessandro Campagna.

Nona vittoria consecutiva per la Nazionale di pallanuoto di Alessandro Campagna, che apre la seconda fase europea superando la Georgia alla Belgrade Arena. Ora due sfide decisive contro Grecia e Croazia per la corsa alle semifinali. Il Settebello continua la sua striscia vincente e inaugura la seconda fase europea con un successo sofferto ma fondamentale: Georgia battuta 16-14 alla Belgrade Arena. Per l'Italia si tratta della nona vittoria consecutiva, una serie iniziata il 20 dicembre a Budapest con il successo sull'Ungheria nel primo test match del nuovo ciclo.

Complimenti al Settebello per questa splendida vittoria contro la Romania e per la vittoria del suo girone! 7bello - facebook.com facebook

NON C’È UNO SENZA DUE Seconda partita agli Europei di pallanuoto di Belgrado… E seconda vittoria per il Settebello! Dopo la Turchia, gli azzurri superano anche la Slovacchia: finisce 17-12! Poker di Edoardo Di Somma! Forzaaaaaaaa #It x.com

