LIVE Italia-Georgia 16-14 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | vittoria per il Settebello in un match complicato

Segui in tempo reale il risultato dell'incontro tra Italia e Georgia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita, molto equilibrata, si è conclusa con una vittoria per il Settebello per 16-14. Restate con noi per aggiornamenti e analisi dettagliate su questa sfida.

16.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 16.54 Vince il Settebello un match estremamente complicato, l'Italia non riesce mai ad andare veramente in fuga tranne nel terzo quarto grazie all'espulsione con violenza della Georgia. Nell'ultimo quarto l'Italia gestisce senza mai rischiare veramente. Prossima sfida contro la Grecia tra due giorni. Da segnalare 5 reti di Bruni. Finisce la partita Italia-Georgia 16-14. 0.56 Gol di Pjesivac che non molla, Italia-Georgia 16-14. 1.07 Gooooooooooooooool, Bruni sul secondo palo, Italia-Georgia 16-13.

EUROPEI 2026: IL SETTEBELLO TORNA IN ACQUA! Inizia la fase caldissima a Belgrado! Dopo aver dominato il girone iniziale a punteggio pieno, l’Italia debutta nel Girone F contro la Georgia. Con la nuova formula che abolisce i quarti, ogni match è una - facebook.com facebook

